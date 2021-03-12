Музыкальный критик раскрыл секрет популярности Пугачевой в советские годы

Сергей Соседов, музыкальный критик, который часто восхищался творчеством Аллы Пугачевой, раскрыл секрет популярности Примадонны в советские годы. Об этом он рассказал в шоу «Ходят слухи».

По его словам, именно Пугачева была первым примером настоящего пиара в шоу-бизнесе.

«И правда, что такого в ней было? Ничего! Она была такой же певицей, как и все остальные, как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова… Она нисколько не была их выше, но ей создали мифологию и создали очень грамотно. На ней был впервые опробован пиар благодаря, конечно, режиссеру Александру Стефановичу — он придумал это надувательство», – заявил Соседов.

Критик объясняет, что для Пугачевой создали особенный образ.

«Внушалось, что она не такая, как все, мол, «не верьте, что живу я как в раю…» Сам Стефанович визировал интервью Пугачевой, вносил слова о театре песни. Он говорил ей: «Ты должна работать на контрастах. Сейчас рыдаешь в сонете Шекспира, а потом встаешь и сразу в «Песенку первоклассника». Публика будет в шоке, у них в голове помутится. Ты должна их бросать из огня да в полымя».