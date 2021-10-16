Алла Пугачева с новым цветом волос и в пышной юбке зажгла на юбилее Николая Баскова
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Фото: East News Russia
72-летняя Алла Пугачева повеселилась на танцполе во время празднования 45-летия «натурального блондина» Николая Баскова. Примадонна продемонстрировала новый оттенок волос. Локоны теперь платиновой блондинки Аллы Пугачевой были собраны в высокий хвост с асимметричной укладкой. Для выхода певица выбрала неизменный total black: кофту, пышную кожаную юбку и кружевные перчатки.
Танцевала Алла в окружении не только семьи — супруга Максима Галкина и дочери Кристины Орбакайте, — но и коллег по шоу-бизнесу: Марины Юдашкиной и Иды Галич. Максим Галкин позднее поднялся на сцену, чтобы пародиями и торжественной речью поздравить юбиляра. Алла Пугачева петь не стала, хотя в праздничный вечер практически каждый звездный гость вечеринки Баскова поздравил его своей песней.
А совсем недавно Галкин и Пугачева собрали знаменитых друзей на собственной вечеринке. Она прошла в стенах замка звездной четы.
Фото и видео: @maxgalkinru/Instagram; East News