Алла Пугачева показала, как 6-летние дети встречают отца после работы: «У меня будет нервный срыв»

Алла Пугачева сняла видео с 6-летними Гарри и Лизой, которое после появилось на странице Максима Галкина. Примадонна показала, как дети встречают отца дома, когда тот вечером возвращается с работы.

Лиза и Гарри улеглись на ступни лестницы в холле и все время смотрели на часы. «А если папа не приедет?», — спрашивает Алла Пугачева у детей. «Тогда у меня будет нервный срыв», — находчиво ответил Гарри.

Завидев отца сквозь окна, дети радостно закричали: «Папочка!».