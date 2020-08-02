Алла Пугачева показала, как 6-летние дети встречают отца после работы: «У меня будет нервный срыв»
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Алла Пугачева сняла видео с 6-летними Гарри и Лизой, которое после появилось на странице Максима Галкина. Примадонна показала, как дети встречают отца дома, когда тот вечером возвращается с работы.
Лиза и Гарри улеглись на ступни лестницы в холле и все время смотрели на часы. «А если папа не приедет?», — спрашивает Алла Пугачева у детей. «Тогда у меня будет нервный срыв», — находчиво ответил Гарри.
Завидев отца сквозь окна, дети радостно закричали: «Папочка!».
«Как здорово, что их двое! Им всегда хорошо вместе», «Когда семья ждет — это самое ценное», «Самый счастливый папа», «Ради этого стоит жить», «Какие же они милые, одно удовольствие наблюдать за вашими детками!», «Какие прикольные дети», «Ангелочки мамины», «Какие они классные», «Соскучились детишки», — прокомментировали подписчики.
В 2020 году семья Пугачевой и Галкина не отправилась отдыхать в Юрмалу, как это обычно бывает. Из-за закрытых границы звездное семейство проводит лето дома. Максим все свободное время уделяет Лизу и Гарри и делится с подписчиками кадрами досуга. Так, недавно он показывал, какие вопросы задает ему Гарри во время просмотра мультфильмов, как он играет с сыном и дочерью в бассейне, и каких успехов в спорте достигли его наследники.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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