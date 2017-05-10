Много лет Юрмала была излюбленным местом звезд российского шоу-бизнеса. Ежегодно там проходил легендарный музыкальный фестиваль «Новая волна», бессменной «музой» которого до сих пор является Алла Борисовна. Однако три года назад мероприятие перенесли в Сочи, но многие отечественные знаменитости до сих пор отдают предпочтение латвийскому курорту. Вот и Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным, а также детьми Лизой и Гарри планируют этим летом отправиться на балтийское побережье. Как рассказали местные жители порталу kp.ru, звездная чета поселится на той же двухэтажной вилле «Марта», которую брали в аренду в прошлом году.

Здание можно назвать поистине роскошным. Теннисный корт, кинозал, библиотека, спа-комплекс, картинная галерея – это только малая часть того, что включает в себя вилла.

На данный момент дом стоит на продаже и оценивается в 15 миллионов евро, в перерасчете на рубли около 950 миллионов. А чтобы провести в этом шикарном особняке, например, месяц придется выложить кругленькую сумму – более семи миллионов рублей.

Фото: sothebysrealty.com, instagram.com