Через три дня Примадонне российской эстрады исполнится 68 лет. За спиной у Пугачевой успешная карьера, пять браков, трое детей и три внука. В последние годы внешность Аллы претерпела немало изменений. Это касается и физической формы и, конечно же, гардероба. В интервью журналу «Антенна» певица рассказала, что влияет на ее выбор одежды и кто одевает всю ее семью.

По словам артистки, у нее нет шкафа, потому что вещей у нее мало, а ежедневные наряды выбирает по настроению.

«Я смотрю на вещи и размышляю: "Вот в этом мне будет весело, а в этом могу кого-нибудь напугать. Мне сегодня это нужно? А почему бы и нет?" Или другой настрой: "Как меня сегодня все раздражает! Тогда и я буду все раздражать и надену такое, такое, что все подумают, что с ней что-то не так…"», — поделилась Пугачева.

Как рассказывает певица, ей очень помогает стилист Алишер, она называет его «скорой помощью», так как он хорошо ее знает и понимает, что ей «к лицу и по нраву».

Артистка также отметила, что главная вещь в гардеробе — это обувь. Алла очень тщательно подходит к ее выбору, предпочитая плоскую подошву каблукам.

Что касается гардероба мужа Пугачевой, Максима Галкина, здесь Примадонна признается, что в этом плане супруг консерватор. Шоумен не любит ходить по магазинам, поэтому одежду ему выбирает сама Алла.

«Максима одеваю я, конечно. Чтобы мужа вытащить в магазин – не знаю, что нужно сделать, не любит он этого. Поэтому я ему приношу все домой. А потом он мерит, что-то ему не нравится, что-то я заставляю его надеть. Этого консерватора! Бывает, все равно упирается. Заставила его, к примеру, подстричься, такую модную прическу сделали, а он все время эту челку заглаживает», — рассказала Алла.

Певица также отметила, что ее дочь Лиза со временем стала разбираться в одежде, хотя до этого «все яркое на себя напяливала», и рада, что сейчас есть огромный выбор детских вещей.

Можно сказать, Алла и Максим просто окружены детьми. Как известно, Галкин ведет программу «Лучше всех», где талантливые малыши показывают, на что они способны. Своих же Лизу и Гарри родители пока не стремятся отпускать на сцену. Пугачева считает, что выступление детей не смотрится, нужно для начала всему учиться, а уже потом «в зрелом возрасте показывать».

Фото: Instagram