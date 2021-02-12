passion.ru

Алису Фрейндлих выписали из больницы после госпитализации

Reload
1 / 9

Алиса Фрейндлих

Фото: Global Look Press

Актриса отправилась домой после долгого лечения коронавирусной инфекции.

Народную артистку Алису Фрейндлих выписали из петербургской больницы имени Соколова — об этом со слов Татьяны Архиповой, директора Большого драматического театра имени Товстоногова, сообщает издание ТАСС.

Неделю назад стало известно, что Алиса Фрейндлих победила коронавирус — ее перевели из реанимационной палаты в обычную, где врачи продолжали наблюдение за состоянием здоровья артистки. Сегодня, 12 февраля, она наконец окончательно выздоровела и покинула стены больницы.

«Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо, — сообщает изданию ТАСС Татьяна Архипова. — И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу».

Фото: Global Look Press

Директор также искренне поблагодарила медицинский персонал больницы имени Соколова, который помог восстановить здоровье народной актрисы.

«Мы в БДТ очень ждем возвращения Алисы Бруновны на сцену», — добавила она. Напомним, что Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря. Она находилась в реанимационной палате в течение целого месяца, а 26 января актриса наконец оказалась в лечебном отделении, где восстанавливала силы после борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря. Она находилась в реанимационной палате в течение целого месяца, а 26 января актриса наконец оказалась в лечебном отделении, где восстанавливала силы после борьбы с коронавирусной инфекцией.

Это важно знать:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям

Фото: Global Look Press

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!