Алису Фрейндлих выписали из больницы после госпитализации
Фото: Global Look Press
Народную артистку Алису Фрейндлих выписали из петербургской больницы имени Соколова — об этом со слов Татьяны Архиповой, директора Большого драматического театра имени Товстоногова, сообщает издание ТАСС.
Неделю назад стало известно, что Алиса Фрейндлих победила коронавирус — ее перевели из реанимационной палаты в обычную, где врачи продолжали наблюдение за состоянием здоровья артистки. Сегодня, 12 февраля, она наконец окончательно выздоровела и покинула стены больницы.
«Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо, — сообщает изданию ТАСС Татьяна Архипова. — И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу».
Фото: Global Look Press
Директор также искренне поблагодарила медицинский персонал больницы имени Соколова, который помог восстановить здоровье народной актрисы.
«Мы в БДТ очень ждем возвращения Алисы Бруновны на сцену», — добавила она. Напомним, что Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря. Она находилась в реанимационной палате в течение целого месяца, а 26 января актриса наконец оказалась в лечебном отделении, где восстанавливала силы после борьбы с коронавирусной инфекцией.
Напомним, что Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря. Она находилась в реанимационной палате в течение целого месяца, а 26 января актриса наконец оказалась в лечебном отделении, где восстанавливала силы после борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Фото: Global Look Press
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