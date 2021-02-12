Алису Фрейндлих выписали из больницы после госпитализации

Народную артистку Алису Фрейндлих выписали из петербургской больницы имени Соколова — об этом со слов Татьяны Архиповой, директора Большого драматического театра имени Товстоногова, сообщает издание ТАСС.

Неделю назад стало известно, что Алиса Фрейндлих победила коронавирус — ее перевели из реанимационной палаты в обычную, где врачи продолжали наблюдение за состоянием здоровья артистки. Сегодня, 12 февраля, она наконец окончательно выздоровела и покинула стены больницы.

«Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо, — сообщает изданию ТАСС Татьяна Архипова. — И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу».