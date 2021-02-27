Алиса Аршавина, пробывшая в коме четыре дня, вышла на связь из реанимации

Об этом сообщила мать Алисы, которая опубликовала фото дочери и рассказала о том, что с ней произошло:

«Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!».

Сегодня пользователи Сети смогли выдохнуть. Девушка отметилась в комментариях у матери и написала трогательное послание. «Спасибо, мамочка любимая! Очень трогательно, больше я вас не оставлю, только выздоравливать», — заверила она.

Напомним, что экс-супруга Андрея Аршавина страдает от тяжёлого заболевания, из-за которого ее лицо сильно пострадало. Алиса рассказала, что едва не погибла, однако вовремя попала на операционный стол, а ради жизни пришлось пожертвовать внешностью.

К слову, до этого мы писали, что Олеся Малинская назвала реальные причины расставания с мужем. Гуру семейных отношений рассказала, что они с мужем разводятся. В публикации в своем Instagram она поведала о том, что ее супруг оказался альфонсом. Сейчас же, девушка решила честно ответить на вопросы подписчиков о причинах расставания.