Алиса Аршавина провела в коме четыре дня
Фото: www.instagram.com/arshavina_alisia__mb/
Алиса Аршавина на две недели пропала из Сети и не выходила на связь с подписчиками. Оказалось, девушка попала в реанимацию, и даже на четыре дня впала в кому.
Об этом сообщила мать Алисы, которая опубликовала фото дочери и рассказала о том, что с ней произошло:
«Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!».
Алиса Аршавина страдает от тяжёлого заболевания, из-за которого осталась без лица и на всех фотографиях она прикрывает нос руками. Она рассказала, что едва не погибла, однако вовремя попала на операционный стол, а ради жизни пришлось пожертвовать внешностью.
Кроме этого, у Аршавиной произошла и другая беда – ее бывший муж решил выселить ее из их дома в Петербурге, где она живёт вместе с детьми.
Недвижимость зарегистрирована на мать Аршавина, которая и подала в суд. Такой жест со стороны Аршавина, который мало общаешься со своими детьми, показался поклонникам довольно жестоким.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото и видео: Instagram Алисы Аршавиной
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!