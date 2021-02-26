Алиса Аршавина провела в коме четыре дня

Алиса Аршавина на две недели пропала из Сети и не выходила на связь с подписчиками. Оказалось, девушка попала в реанимацию, и даже на четыре дня впала в кому.

Об этом сообщила мать Алисы, которая опубликовала фото дочери и рассказала о том, что с ней произошло:

«Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!».

Алиса Аршавина страдает от тяжёлого заболевания, из-за которого осталась без лица и на всех фотографиях она прикрывает нос руками. Она рассказала, что едва не погибла, однако вовремя попала на операционный стол, а ради жизни пришлось пожертвовать внешностью.

Кроме этого, у Аршавиной произошла и другая беда – ее бывший муж решил выселить ее из их дома в Петербурге, где она живёт вместе с детьми.

Недвижимость зарегистрирована на мать Аршавина, которая и подала в суд. Такой жест со стороны Аршавина, который мало общаешься со своими детьми, показался поклонникам довольно жестоким.

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