Дочь Алисы Аршавиной отметила день рождения без папы

Дочь Андрея Аршавина Есения отметила день рождения — ей исполнилось четыре года. Алиса Казьмина поделилась с подписчиками фотографиями с уютного семейного мероприятия. Как отметили поклонники, папа Есении не пришел ее поздравить.

«Вот и наступило 11 февраля. Твой день рождения. Наша милая, любимая, не по возрасту смышленая, трогательная и при этом с характером — Есеня. Тебе очень подходит твое имя. И мы с папой ни на секунду не сомневались, как тебя назовем. У тебя впереди большой путь в жизнь, пусть он будет беззаботен, весел и наполнен только счастливыми моментами. Я тебя безумно люблю, всегда улыбаюсь, глядя на тебя, и понимаю, что уже совсем скоро не возьмешь тебя на ручки. Зато можно взять за руку. Но я обещаю: мама всегда будет рядом, и сделаю все, чтобы уберечь тебя от любых невзгод. Моя самая яркая звездочка», — трогательно поздравляет дочку Алиса. На празднике присутствовали близкие, а также старшие брат и сестра Есении, которых Казьмина родила в первом браке.