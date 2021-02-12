Дочь Алисы Аршавиной отметила день рождения без папы
Фото: www.instagram.com/arshavina_alisia__mb/?hl=ru
Дочь Андрея Аршавина Есения отметила день рождения — ей исполнилось четыре года. Алиса Казьмина поделилась с подписчиками фотографиями с уютного семейного мероприятия. Как отметили поклонники, папа Есении не пришел ее поздравить.
«Вот и наступило 11 февраля. Твой день рождения. Наша милая, любимая, не по возрасту смышленая, трогательная и при этом с характером — Есеня. Тебе очень подходит твое имя. И мы с папой ни на секунду не сомневались, как тебя назовем. У тебя впереди большой путь в жизнь, пусть он будет беззаботен, весел и наполнен только счастливыми моментами. Я тебя безумно люблю, всегда улыбаюсь, глядя на тебя, и понимаю, что уже совсем скоро не возьмешь тебя на ручки. Зато можно взять за руку. Но я обещаю: мама всегда будет рядом, и сделаю все, чтобы уберечь тебя от любых невзгод. Моя самая яркая звездочка», — трогательно поздравляет дочку Алиса. На празднике присутствовали близкие, а также старшие брат и сестра Есении, которых Казьмина родила в первом браке.
Аршавина устроила своей дочери праздник, несмотря на тяжелую болезнь, с которой ей приходится бороться, — из-за нее Алиса сильно изменилась.
Девушка признается, что ее очень поддерживают близкие и ее бывший супруг, с которым она состояла в браке до Аршавина. Она не раз говорила, что очень жалеет о том, что бросила его ради футболиста.
Сам Аршавин не рвется общаться с дочерью — Казьмина признается, что он абсолютно не заинтересован в общении с Есенией. Такая же ситуация была и у другой оставленной им супруги, Юлии Барановской, — он бросил ее ради Казьминой беременную и с двумя маленькими сыновьями на руках, а с детьми увиделся лишь спустя пять лет после того, как развелся и с Алисой.
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Фото и видео: Instagram Алисы Казьминой
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