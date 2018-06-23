Алиса Аршавина показала семейную идиллию

После скандала с «Аэрофлотом» и провокационного видео с Андреем Аршавиным и казахстанской моделью жена футболиста Алиса надолго забросила социальные сети. Лишь некоторое время назад в ее блоге начали появляться новые фотографии. Общей дочери пары исполнился год и теперь мама не скрывает лицо малышки Есении. Блог Алисы вновь заполнился огромным количеством снимков ее семьи. Посмотрите, какая идиллия царит в доме Аршавиных!
«Семейная идиллия», «Какая гармоничная семья», «Хорошая семья . Счастья Вам . Есения просто чудо», «Любо дорого смотреть», «У Вас замечательная семья,детки и любимый муж💫💞 Будьте всегда вместе и рядышком счастливы!!» — пишут фолловеры.
Напомним, двоих детей от предыдущих отношений Алисы Аршавиной Андрей воспитывает как родных, а Юлия Барановская получает от экс-возлюбленного алименты на троих детей.
Фото: instagram