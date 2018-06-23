Алиса Аршавина показала семейную идиллию

После скандала с «Аэрофлотом» и провокационного видео с Андреем Аршавиным и казахстанской моделью жена футболиста Алиса надолго забросила социальные сети. Лишь некоторое время назад в ее блоге начали появляться новые фотографии. Общей дочери пары исполнился год и теперь мама не скрывает лицо малышки Есении. Блог Алисы вновь заполнился огромным количеством снимков ее семьи. Посмотрите, какая идиллия царит в доме Аршавиных!