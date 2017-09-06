СМИ сообщили о скандале, разгоревшемся на борту рейса Москва — Алматы.

Скандально известный футболист Андрей Аршавин с 2016 года играет в команде «Кайрат», чья тренировочная база находится в Алматы. Вчера супруга спортсмена Алиса вместе с детьми и няней должна была вылететь к нему рейсом авиакомпании «Аэрофлот», однако на борту самолета разгорелся скандал, из-за которого вылет рейса задержался практически на два часа.

По информации СМИ, во время 15-минутной задержки рейса Аршавина начала менять грязный подгузник младшей дочери Есене. По словам Алисы, стюардесса заставила ее пристегнуть голого ребенка ремнем безопасности, а после принесла бумагу о ее снятии с рейса вместе с детьми. Как цитирует Аршавину «Комсомольская правда», «старшая бортпроводница потом объясняла полиции, мол, якобы очень сильно пахло и это является причиной высадки из самолёта. Как это так? И это главная причина нашей высадки из самолёта?!»

По эксклюзивной информации WMJ.ru, требования экипажа нарушала не сама супруга футболиста, а няня Есени. Именно у нее на руках сидела непристегнутая малышка во время подготовки самолета к взлету.

В интервью «Комсомольской правде» Аршавина сообщила, что подала в полицию заявление о неправомерных действиях бортпроводника, по чьей вине была вынуждена провести ночь в гостинице в ожидании следующего рейса в Алматы.

Фото: instagram