СМИ обсуждают видеоролик с Андреем Аршавиным.

Пока в Сети обсуждают скандал на рейсе «Москва-Алматы» компании «Аэрофлот», причиной которого стала Алиса Аршавина, в СМИ появилось новое видео, на котором ее 36-летний супруг обнимает пышногрудую блондинку.

«Судя по нежным объятиям, нападающий уже добрался до штрафной площади», — пишет Super.ru в Instagram.

Супруга футболиста пока никак не прокомментировала этот видеоролик. Факт измены также не доказан, так как неизвестно, когда и где был записан сюжет. Сейчас футболист, который играет в составе клуба «Кайрат» (Казахстан), находится на сборах — именно к нему пыталась прорваться Алиса. СМИ, со ссылкой на комментарий сотрудников авиакомпании, сообщают, что расстроенная отношением бортпроводников женщина «называла себя майором ФСБ».

Андрей Аршавин женился на Алисе Казьминой 1 сентября 2016 года после нескольких лет отношений. В феврале 2017 года у Аршавиных родилась дочь Есения. Осенью Казьмина уже планировала развестись с Аршавиным, но его публичное признание в любви заставило ее передумать. Ранее, комментируя поведение любимого мужчины (спортсмен признался, что изменял своей будущей супруге, когда она готовилась к свадьбе и была беременной), она говорила: «Наши отношения с Андреем после свадьбы и рождения дочки намного лучше. Он изменился, стал совсем другим: внимательный, заботливый, очень старается для нас».

Фото: instagram