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Алика Смехова удивила поклонников редким фото старшего сына: «Какой красавчик!»

В этом году Артему Смехову исполнился 21 год. Первенца Алика Смехова родила в своем третьем браке с бизнесменом Николаем. Артистка поделилась теплыми семейными кадрами со старшим наследником, и его внешность впечатлила ее подписчиков.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Алика Смехова

Фото: Instagram

Певица Алика Смехова в одиночку воспитывает двоих сыновей. Старший наследник Артем родился во время ее третьего брака, а его младший брат Макар появился на свет 7 годами позже, когда Смехова состояла в отношениях с бизнесменом Игорем Макаровым.

53-летняя артистка редко показывает детей, особенно старшего сына. Но недавно сделала исключение и выложила эмоциональные снимки с Артемом. «Время, проведённое с сыном, бесценно. Безусловная любовь», — подписала фото Алика Смехова.

«Како-о-о-й классный парнишка! Сразу видно — очень воспитанный, хороший мальчик, как ни крути, видно же по человеку», «Какой красавчик сынок, есть в кого! Гордость мамы!», «Как приятно на вас смотреть, замечательная семья», «Красивые, а мама, как сестра!», — отреагировали пользователи. «Какой красавец!» — восхитилась Дарья Повереннова.

Алика Смехова нечасто рассказывает о сыновьях, но известно, что певица часто отправляет их за рубеж, чтобы те могли практиковаться в английском языке.

Ранее звезда рассказала, что хотела родить ребенка еще во втором браке, но перенесла выкидыш.

Фото и видео: @alika_smekhova/Instagram

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