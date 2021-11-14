Алика Смехова удивила поклонников редким фото старшего сына: «Какой красавчик!»
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Фото: Instagram
Певица Алика Смехова в одиночку воспитывает двоих сыновей. Старший наследник Артем родился во время ее третьего брака, а его младший брат Макар появился на свет 7 годами позже, когда Смехова состояла в отношениях с бизнесменом Игорем Макаровым.
53-летняя артистка редко показывает детей, особенно старшего сына. Но недавно сделала исключение и выложила эмоциональные снимки с Артемом. «Время, проведённое с сыном, бесценно. Безусловная любовь», — подписала фото Алика Смехова.
«Како-о-о-й классный парнишка! Сразу видно — очень воспитанный, хороший мальчик, как ни крути, видно же по человеку», «Какой красавчик сынок, есть в кого! Гордость мамы!», «Как приятно на вас смотреть, замечательная семья», «Красивые, а мама, как сестра!», — отреагировали пользователи. «Какой красавец!» — восхитилась Дарья Повереннова.
Алика Смехова нечасто рассказывает о сыновьях, но известно, что певица часто отправляет их за рубеж, чтобы те могли практиковаться в английском языке.
Ранее звезда рассказала, что хотела родить ребенка еще во втором браке, но перенесла выкидыш.
Фото и видео: @alika_smekhova/Instagram