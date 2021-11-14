Алика Смехова удивила поклонников редким фото старшего сына: «Какой красавчик!»

Певица Алика Смехова в одиночку воспитывает двоих сыновей. Старший наследник Артем родился во время ее третьего брака, а его младший брат Макар появился на свет 7 годами позже, когда Смехова состояла в отношениях с бизнесменом Игорем Макаровым.

53-летняя артистка редко показывает детей, особенно старшего сына. Но недавно сделала исключение и выложила эмоциональные снимки с Артемом. «Время, проведённое с сыном, бесценно. Безусловная любовь», — подписала фото Алика Смехова.