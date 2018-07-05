«От безумных переживаний и душевной боли»: Алика Смехова рассказала о потере ребенка

На днях актриса Алика Смехова появилась в студии шоу «Судьба человека», и разговор с его ведущим Борисом Корчевниковым почти сразу зашел о непростой личной жизни звезды. Она была замужем три раза, но отношения ни с одним из супругов не сложились.

Во время второго брака с миллионером Георгием Беджамовым Алика впервые забеременела, однако не смогла выносить малыша. Оказалось, что актриса сильно переживала из-за измен мужа. «Во время беременности у нас была очень сложная ситуация, мы ссорились, и от безумных переживаний я потеряла ребенка. Это стало для меня толчком, я осознала, что не буду с этим человеком. Я сказала ему: «Если этот ребенок останется, я останусь с тобой, а если нет — мы расстаемся», — призналась Смехова.