Алеся Кафельникова вышла в свет после родов в дерзком мини и серьгах-змейках
Модель Алеся Кафельникова вышла в свет после рождения дочери и выбрала для этого весьма дерзкий look. 22-летняя модель надела черный топ и яркую мини-юбку, а сверху накинула удлиненный атласный жакет. Волосы Кафельникова собрала в излюбленный гладкий хвост. А дополнила образ яркой обувью в тон одного из оттенков юбки, широкими солнцезащитными очками и серьгами и кольцом в виде изогнутых змей.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В кадре появился и супруг модели Георгий Петришин.
Кстати, Алеся Кафельникова уже успела привести фигуру в норму. Что и продемонстрировала на одной из недавних светских вечеринок. Ранее модель поделилась тем, как материнство отразилось на ее эмоциональном состоянии. Кроме того Алеся Кафельникова честно ответила на вопрос о растяжках после родов.
Фото и видео: Instagram
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