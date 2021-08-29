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Алеся Кафельникова вышла в свет после родов в дерзком мини и серьгах-змейках

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся Кафельникова, недавно впервые ставшая мамой, примерила дерзкий образ с яркой мини-юбкой и удлиненным двубортным жакетом из атласа. Образ дополнили гладко собранные в высокий хвост волосы, крупные солнцезащитные очки и комплект из серег и кольца в виде изогнутых змей. Сопровождал модель Алесю Кафельникову ее супруг и отец ее дочери, предприниматель Георгий Петришин.
Алеся Кафельникова вышла в свет после родов в дерзком мини и серьгах-змейках

Модель Алеся Кафельникова вышла в свет после рождения дочери и выбрала для этого весьма дерзкий look. 22-летняя модель надела черный топ и яркую мини-юбку, а сверху накинула удлиненный атласный жакет. Волосы Кафельникова собрала в излюбленный гладкий хвост. А дополнила образ яркой обувью в тон одного из оттенков юбки, широкими солнцезащитными очками и серьгами и кольцом в виде изогнутых змей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Модель Алеся Кафельникова

Фото: Instagram

В кадре появился и супруг модели Георгий Петришин.

Кстати, Алеся Кафельникова уже успела привести фигуру в норму. Что и продемонстрировала на одной из недавних светских вечеринок. Ранее модель поделилась тем, как материнство отразилось на ее эмоциональном состоянии. Кроме того Алеся Кафельникова честно ответила на вопрос о растяжках после родов.

Фото и видео: Instagram

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