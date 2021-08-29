Алеся Кафельникова вышла в свет после родов в дерзком мини и серьгах-змейках

Кстати, Алеся Кафельникова уже успела привести фигуру в норму. Что и продемонстрировала на одной из недавних светских вечеринок. Ранее модель поделилась тем, как материнство отразилось на ее эмоциональном состоянии. Кроме того Алеся Кафельникова честно ответила на вопрос о растяжках после родов.