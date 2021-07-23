Недавно родившая Алеся Кафельникова похвасталась идеальной фигурой на вечеринке Vogue Senses
На вечеринку Vogue прибыли яркие персонажи светской тусовки Москвы. Фотографам позировали Рената Литвинова с дочерью Ульяной Домбровской, Любовь Толкалина с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской, Алеся Кафельникова Антон Лаврентьев и Алина Островская, Полина Киценко, Полина Аскери, Денис Родькин и Элеонора Севернард, Елена Летучая, Ксения Соловьева, Алексей Жидковский и многие другие.
Модель Алеся Кафельникова несколько недель назад стала мамой. Дату рождения первенца она и супруг Георгий Петришин не рассекретили. Но на мероприятии молодая мама похвасталась идеальной фигурой.
Модель и дизайнер Полина Аскери для выхода в свет выбрала образ в стиле «прованс». Она надела легкое платье с коричневым поясом и шляпку. Сумка Полины гармонировала с аксессуарами наряда.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Рената Литвинова появилась в Лужниках в черном костюме с огромными накладными плечами. Дива отечественного кинематографа завершила свой готический образ крупными украшениями и темными очками.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Екатерина Варнава для выхода в свет выбрала легкий наряд оттенка слоновой кости. Ярким акцентом ее образа стала алая помада.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Мария Шумакова появилась на вечеринке в легком костюме в пижамном стиле.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
А чей образ вам понравился больше?
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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