Недавно родившая Алеся Кафельникова похвасталась идеальной фигурой на вечеринке Vogue Senses

На вечеринку Vogue прибыли яркие персонажи светской тусовки Москвы. Фотографам позировали Рената Литвинова с дочерью Ульяной Домбровской, Любовь Толкалина с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской, Алеся Кафельникова Антон Лаврентьев и Алина Островская, Полина Киценко, Полина Аскери, Денис Родькин и Элеонора Севернард, Елена Летучая, Ксения Соловьева, Алексей Жидковский и многие другие.

Модель Алеся Кафельникова несколько недель назад стала мамой. Дату рождения первенца она и супруг Георгий Петришин не рассекретили. Но на мероприятии молодая мама похвасталась идеальной фигурой.

Модель и дизайнер Полина Аскери для выхода в свет выбрала образ в стиле «прованс». Она надела легкое платье с коричневым поясом и шляпку. Сумка Полины гармонировала с аксессуарами наряда.