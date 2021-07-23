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Недавно родившая Алеся Кафельникова похвасталась идеальной фигурой на вечеринке Vogue Senses

Vузыкально-гастрономический коктейль Vogue Senses состоялся вечером 22 мюля в парке Лужники.
Недавно родившая Алеся Кафельникова похвасталась идеальной фигурой на вечеринке Vogue Senses

На вечеринку Vogue прибыли яркие персонажи светской тусовки Москвы. Фотографам позировали Рената Литвинова с дочерью Ульяной Домбровской, Любовь Толкалина с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской, Алеся Кафельникова Антон Лаврентьев и Алина Островская, Полина Киценко, Полина Аскери, Денис Родькин и Элеонора Севернард, Елена Летучая, Ксения Соловьева, Алексей Жидковский и многие другие.

Модель Алеся Кафельникова несколько недель назад стала мамой. Дату рождения первенца она и супруг Георгий Петришин не рассекретили. Но на мероприятии молодая мама похвасталась идеальной фигурой.

Модель и дизайнер Полина Аскери для выхода в свет выбрала образ в стиле «прованс». Она надела легкое платье с коричневым поясом и шляпку. Сумка Полины гармонировала с аксессуарами наряда.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Аскери

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Рената Литвинова появилась в Лужниках в черном костюме с огромными накладными плечами. Дива отечественного кинематографа завершила свой готический образ крупными украшениями и темными очками.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Екатерина Варнава для выхода в свет выбрала легкий наряд оттенка слоновой кости. Ярким акцентом ее образа стала алая помада.

Екатерина Варнава

Екатерина Варнава

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Мария Шумакова появилась на вечеринке в легком костюме в пижамном стиле.

Мария Шумакова

Мария Шумакова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

А чей образ вам понравился больше?

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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