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Алена Хмельницкая рассказала о последствиях короновируса

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Алена Хмельницкая на фоне домашней библиотеки

Фото: @alxmel / Instagram

Со своими подписчиками звезда поделилась своими переживаниями и поведала о том, как тяжело перенесла болезнь и о ее страшных последствиях.

Неделю назад актриса попала в больницу с коронавирусом. К счастью, сейчас она уже находится дома и проходит назначенное врачами лечение. Теледива опубликовала в своем блоге в Instagram пост, в котором подробно написала обо всем, что чувствует на данный момент.

«Боже! Скорее бы уже работа. Расскажите, а какие у вас наблюдаются последствия вируса? Я пока очень странная... Ужасно раздражительная, не понимаю, что со мной не так, но явно что - то не так. Не могу ни на чем сконцентрироваться, ничем заинтересоваться. Юмор не спасает, книга и фильм не лезут в голову. Ужасно себе не нравлюсь! Единственное, чего я хочу, чтоб все дети получили лечение и как можно быстрее! И я не знаю, что со всем этим делать! Простите за сумбур, я очень стараюсь держаться», — откровенно поведала звезда.

К слову, недавно мы писали, что Алена Хмельницкая показала редкое романтичное фото с молодым возлюбленным. Актриса поделилась селфи со своим бойфрендом, бизнесменом Александром Синюшиным. Поклонники оценили кадр и отметили, что пара прекрасно смотрится вместе.

Фото и видео: @alxmel / Instagram

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