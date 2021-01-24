Алена Хмельницкая рассказала о последствиях короновируса
Фото: @alxmel / Instagram
Неделю назад актриса попала в больницу с коронавирусом. К счастью, сейчас она уже находится дома и проходит назначенное врачами лечение. Теледива опубликовала в своем блоге в Instagram пост, в котором подробно написала обо всем, что чувствует на данный момент.
«Боже! Скорее бы уже работа. Расскажите, а какие у вас наблюдаются последствия вируса? Я пока очень странная... Ужасно раздражительная, не понимаю, что со мной не так, но явно что - то не так. Не могу ни на чем сконцентрироваться, ничем заинтересоваться. Юмор не спасает, книга и фильм не лезут в голову. Ужасно себе не нравлюсь! Единственное, чего я хочу, чтоб все дети получили лечение и как можно быстрее! И я не знаю, что со всем этим делать! Простите за сумбур, я очень стараюсь держаться», — откровенно поведала звезда.
К слову, недавно мы писали, что Алена Хмельницкая показала редкое романтичное фото с молодым возлюбленным. Актриса поделилась селфи со своим бойфрендом, бизнесменом Александром Синюшиным. Поклонники оценили кадр и отметили, что пара прекрасно смотрится вместе.
Фото и видео: @alxmel / Instagram
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