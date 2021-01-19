Алена Хмельницкая показала редкое романтичное фото с молодым возлюбленным: «Красавчик!»

Алена Хмельницкая поделилась романтичным селфи со своим возлюбленным, бизнесменом Александром Синюшиным.

«Бывают времена получше , бывают похуже , это жизнь ! Главное , чтоб рядом были люди с которыми и в радости и в горе , с которыми надежно и тепло ! И мне очень повезло , что со мной такой человек», – пишет Алена.

В комментариях подписчики радуются за актрису – они с Александром замечательная пара, и это прекрасно, что она встретила свою любовь.