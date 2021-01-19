Алена Хмельницкая показала редкое романтичное фото с молодым возлюбленным: «Красавчик!»
Фото: www.instagram.com/alxmel/
Алена Хмельницкая поделилась романтичным селфи со своим возлюбленным, бизнесменом Александром Синюшиным.
«Бывают времена получше , бывают похуже , это жизнь ! Главное , чтоб рядом были люди с которыми и в радости и в горе , с которыми надежно и тепло ! И мне очень повезло , что со мной такой человек», – пишет Алена.
В комментариях подписчики радуются за актрису – они с Александром замечательная пара, и это прекрасно, что она встретила свою любовь.
Александр младше Алёны на 13 лет – в интервью Хмельницкая призналась, что поначалу такая разница ее смущала, но затем она махнула на это рукой.
Александр отлично ладит с ее дочкой от первого брака, Ксенией, и относится к ней с огромной теплотой. Недавно семья даже вместе отправилась в совместный отпуск и отлично провела время.
Бывший муж Хмельницкой, режиссер Тигран Кеосаян, сейчас женат на Маргарите Симоньян, и у пары замечательные отношения с Алёной. В недавний день рождения актрисы Маргарита очень трогательно поздравила ее с праздником.
Фото и видео: Instagram Алены Хмельницкой
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