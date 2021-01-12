Симоньян тепло поздравила экс-супругу своего мужчины с днем рождения: «Нежно обнимаю»

Старшая дочь Алены и Тиграна Александра посвятила имениннице матери трогательные слова. «Клон мой, любовь моя, мой самый главный друг, пример самой вселенской мудрости, красотка изнутри и снаружи. Ты научила меня большему, чем ты себе даже можешь представить. Каждый новый день ты показываешь мне, что такое настоящее добро. Такое, которое сворачивает горы!

Спасибо тебе за то, что ты неидеальна, и за то, что показываешь мне, как это красиво. Бесконечно горжусь тобой... Самый сильный человек, которого я знаю, — моя мама. Поднимаю бокал за еще много полуночных посиделок с болтовней обо всем на свете», — написала Александра Кеосаян на своей странице.

«Ааа! Моя любовь! Я не знаю, за что дано такое счастье в виде тебя. Взяли и дали авансом. За что огромное спасибо туда, наверх, Всевышнему. Вот и приходится соответствовать. Спасибо тебе за такие слова! Безумно люблю!», — ответила Алена.

Напомним, Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян были женаты 21 год. У них родились две дочери — Саша и Ксюша. После режиссер ушел к Маргарите Симоньян, но сумел сохранить с экс-супругой теплые отношения. С новой избранницей Тигран растит троих детей: Марьяну, Баграта и Маро.