Симоньян тепло поздравила экс-супругу своего мужчины с днем рождения: «Нежно обнимаю»
Фото: www.instagram.com/m_simonyan/
Алена Хмельницкая отмечает 50-летний юбилей. В день рождения она опубликовала видео с поздравлением, которое ей устроил любимый мужчина Александр Синюшин. Актриса стояла с букетом на балконе и наблюдала за игрой живого оркестра.
«Happy birthday to me! Какой день рождения мне устроили мои любимые, родные! Сашка, ты лучший! Люблю. Так и поболеть можно! 25+25 — продолжаем зажигать! Ура!», — написала именинница в блоге.
Маргарита Симоньян поздравила экс-супругу своего избранника Тиграна Кеосаяна с днем рождения. Маргарита и Алена дружат и часто проводят праздники вместе. «Невероятная, добрейшая, неземной красоты женщина, с днем рождения тебя! Нежно обнимаю», — написала Симоньян в Instagram.
Старшая дочь Алены и Тиграна Александра посвятила имениннице матери трогательные слова. «Клон мой, любовь моя, мой самый главный друг, пример самой вселенской мудрости, красотка изнутри и снаружи. Ты научила меня большему, чем ты себе даже можешь представить. Каждый новый день ты показываешь мне, что такое настоящее добро. Такое, которое сворачивает горы!
Спасибо тебе за то, что ты неидеальна, и за то, что показываешь мне, как это красиво. Бесконечно горжусь тобой... Самый сильный человек, которого я знаю, — моя мама. Поднимаю бокал за еще много полуночных посиделок с болтовней обо всем на свете», — написала Александра Кеосаян на своей странице.
«Ааа! Моя любовь! Я не знаю, за что дано такое счастье в виде тебя. Взяли и дали авансом. За что огромное спасибо туда, наверх, Всевышнему. Вот и приходится соответствовать. Спасибо тебе за такие слова! Безумно люблю!», — ответила Алена.
Напомним, Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян были женаты 21 год. У них родились две дочери — Саша и Ксюша. После режиссер ушел к Маргарите Симоньян, но сумел сохранить с экс-супругой теплые отношения. С новой избранницей Тигран растит троих детей: Марьяну, Баграта и Маро.
Фото и видео: Instagram Алены Хмельницкой, Маргариты Симоньян, Starface
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