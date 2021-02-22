Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина отметили деревянную свадьбу
Фото: @tatianatotmyanina/ Instagram
В своем блоге в Instagram Татьяна опубликовала кадр из ЗАГСа. На снимке они с мужем выглядят очень радостными и счастливыми. «Деревянная годовщина», — подписала кадр знаменитая блондинка.
Напомним, что олимпийские чемпионы узаконили отношения в 2016 году и с тех пор считаются одной из самых ярких пар в российском спорте и шоу-бизнесе. Примечательно, что у пары две дочки, которые родились еще задолго до того, как их родители расписались. Старшая Елизавета родилась в 2009 году, а младшая Мишель — в 2015-м.
Сейчас семья практически все свободное время проводит вместе. Татьяна и Алексей тщательно занимаются образованием детей.
К слову, совсем недавно мы писали, что Елена Подкаминская впервые показала годовалого сына. Сегодня младший ребенок звезды сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» отмечает день рождения. Малышу исполнился один год. В честь этого события звездная мама впервые опубликовала кадры, на которых она запечатлена вместе с именинником.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!