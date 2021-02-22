Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина отметили деревянную свадьбу

Напомним, что олимпийские чемпионы узаконили отношения в 2016 году и с тех пор считаются одной из самых ярких пар в российском спорте и шоу-бизнесе. Примечательно, что у пары две дочки, которые родились еще задолго до того, как их родители расписались. Старшая Елизавета родилась в 2009 году, а младшая Мишель — в 2015-м.

Сейчас семья практически все свободное время проводит вместе. Татьяна и Алексей тщательно занимаются образованием детей.

К слову, совсем недавно мы писали, что Елена Подкаминская впервые показала годовалого сына. Сегодня младший ребенок звезды сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» отмечает день рождения. Малышу исполнился один год. В честь этого события звездная мама впервые опубликовала кадры, на которых она запечатлена вместе с именинником.

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