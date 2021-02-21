Елена Подкаминская впервые показала годовалого сына

Актриса крайне редко делится подробностями личной жизни. А главные события, происходящие в ней, всегда хранит в страшном секрете, раскрывая именно в тот момент, который сама посчитает нужным.

Ровно год назад звезда ошарашила поклонников новостью о том, что она стала мамой в третий раз. «Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае 21-го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой долгожданной весной и глаза слепило от синевы небес, я родила сына», — написала она, опубликовав в своем блоге фотографию с округлившимся животом.

Сегодня же знаменитость поделилась с пользователями Сети снимками с малышом, которые сразу же вызвали множество комплиментов и положительных эмоций у публики.