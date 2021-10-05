Звезды поддержали улетевшую в космос Пересильд: «Ждем скорейшего возвращения»

Участники съемок долго готовились к этому дню и делились в социальных сетях сложными тренировками в невесомости. Сегодня проект наконец стартовал — команда отправилась с Байконура на МКС, и после небольших сложностей корабль состыковался со станцией.

О том, как проект важен для российской культуры, расскажут посты российских селебрити, которые активно поддержали команду.

Алла Пугачева ранее поделилась видео в поддержку Пересильд, в котором восхитилась ее мужеством. А сегодня добавила пост со своей архивной фотографией.

Ее дочь Кристина Орбакайте тоже опубликовала слова поддержки:

«Мы все за тебя очень волнуемся, переживаем, болеем и ждем скорейшего возвращения», — сказала Орбакайте.