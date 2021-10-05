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Звезды поддержали улетевшую в космос Пересильд: «Ждем скорейшего возвращения»

Сегодня произошло знаменательное событие для отечественного кинематографа — Клим Шипенко и Юлия Пересильд отправились на МКС ради проекта «Вызов», съемки которого проходят в космосе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Команда киноэкипажа

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Участники съемок долго готовились к этому дню и делились в социальных сетях сложными тренировками в невесомости. Сегодня проект наконец стартовал — команда отправилась с Байконура на МКС, и после небольших сложностей корабль состыковался со станцией.

О том, как проект важен для российской культуры, расскажут посты российских селебрити, которые активно поддержали команду.

Алла Пугачева ранее поделилась видео в поддержку Пересильд, в котором восхитилась ее мужеством. А сегодня добавила пост со своей архивной фотографией.

Ее дочь Кристина Орбакайте тоже опубликовала слова поддержки:

«Мы все за тебя очень волнуемся, переживаем, болеем и ждем скорейшего возвращения», — сказала Орбакайте.

«Сегодня маленькая девочка с большим сердцем, Юля Пересильд, полетит в космос», — пишет Чулпан Хаматова и желает хорошего возвращения на Землю.

Поддержали первый в мире киноэкипаж и молодые звезды: Кристина Асмус, Дарья Мельникова, Манижа и другие.

«Мыслями и молитвами с Юлией Пересильд и командой. Невозможно думать о чем-то другом!», — пишет Мельникова.

«Это Юлия Пересильд. Она первая женщина на планете Земля, которая отправилась в космос на съемки фильма», — с гордостью пишет Манижа.

Не прошел мимо и Филипп Киркоров.

«Ты о таком, наверное, даже не мечтала! Ты наш первопроходец! Исторический день! Всегда первые! Всегда на высоте! 46-метровая ракета отправит вас не просто в космос, это космический корабль в абсолютно новую эру», — поддержал актрису музыкант.

Фото: Global Look press