Звезды поддержали улетевшую в космос Пересильд: «Ждем скорейшего возвращения»
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Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
Участники съемок долго готовились к этому дню и делились в социальных сетях сложными тренировками в невесомости. Сегодня проект наконец стартовал — команда отправилась с Байконура на МКС, и после небольших сложностей корабль состыковался со станцией.
О том, как проект важен для российской культуры, расскажут посты российских селебрити, которые активно поддержали команду.
Алла Пугачева ранее поделилась видео в поддержку Пересильд, в котором восхитилась ее мужеством. А сегодня добавила пост со своей архивной фотографией.
Ее дочь Кристина Орбакайте тоже опубликовала слова поддержки:
«Мы все за тебя очень волнуемся, переживаем, болеем и ждем скорейшего возвращения», — сказала Орбакайте.
«Сегодня маленькая девочка с большим сердцем, Юля Пересильд, полетит в космос», — пишет Чулпан Хаматова и желает хорошего возвращения на Землю.
Поддержали первый в мире киноэкипаж и молодые звезды: Кристина Асмус, Дарья Мельникова, Манижа и другие.
«Мыслями и молитвами с Юлией Пересильд и командой. Невозможно думать о чем-то другом!», — пишет Мельникова.
«Это Юлия Пересильд. Она первая женщина на планете Земля, которая отправилась в космос на съемки фильма», — с гордостью пишет Манижа.
Не прошел мимо и Филипп Киркоров.
«Ты о таком, наверное, даже не мечтала! Ты наш первопроходец! Исторический день! Всегда первые! Всегда на высоте! 46-метровая ракета отправит вас не просто в космос, это космический корабль в абсолютно новую эру», — поддержал актрису музыкант.
Фото: Global Look press