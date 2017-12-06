23-летняя Александра Бортич призналась, что завидовала Паулине Андреевой.

На днях актриса Александра Бортич стала гостьей студии передачи «ОК на связи!». Среди обсуждаемых тем всплыла тема лишнего веса: звезда фильма «Жги!» рассказала, чего ей стоило набрать 20 килограммов ради съемок, как она худела потом, затронула актриса и тему отношений внутри коллектива.

Ради роли стройной блондинке пришлось пережить многое. «Я ела пиццу, я ела сладости и пила винишко. Живот у меня в первую очередь полнеет, потом ляхи, руки. Было очень смешно, когда у меня было полтора месяца на набор 20 кг. У меня была переписка с продюсерами, я отправляла им свои фотки. У меня по договору был прописан вес, какого числа и сколько я должна весить. В момент, когда я весила 67 кг, то есть набрала килограмм 9, у них случилась паника. Они смотрели на мои фотки в социальных сетях, где я выгляжу, в принципе, ОК, и кричали: "Почему ты не жирная? Что происходит?". А на самом деле я просто своим лицом двигаю немножко, и все», — поделилась она.

«Худеть было тоже очень тяжело. Всем кажется, что есть какой-то магический способ, а на самом деле его нет. Это правильное питание и спорт. На похудение у меня ушло полтора месяца во время фильма, потом после фильма я еще похудела. Это было сложно», — призналась Александра.

«Мало кто об этом знает, но я очень склонна к полноте. Я сейчас работаю с Паулиной Андреевой, а у нее просто роскошная фигура, и она кушает спокойно все, что хочет. Поэтому у нас есть шутка, что я ненавижу Паулину. У нее был такой момент, когда она заказывает что-то и говорит мне: "Извини"», — рассказала Бортич.