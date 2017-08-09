Александра Бортич готовит фигуру для новой роли.

Новые фотографии актрисы Саша Бортич, звезды фильмов «Викинг», «Духless», «Филфак» и «Вы все меня бесите», шокировали ее поклонникрв. В своем блоге она разместила их и снабдила тегом «#яхудею»

Изменения были настолько разительные, что актрисе даже пришлось снять видео, чтобы успокоить любопытство подписчиков. «Еще будут высказывания по поводу фотошопа? Видео с примерки костюма перед съемками. И да, умники с высказываниями про "фу раскабанела похудей ужас кошмар" - идите на ***! Всем Мир и Любовь», — возмутилась Саша.