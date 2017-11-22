Паулина Андреева рассказала о комплексах и своих смешных ушах
На кухне Ивана Урганта Паулина Андреева не только поделилась любимым рецептом, но и рассказала, что впервые она появилась на театральной сцене в школе в постановки сказки «Волшебник Изумрудного города» в роли... Пугала.
«Главную героиню у нас могла сыграть только красавица-отличница. А у меня и внешность была нестандартная, и успеваемость средняя. Сказку ставили на английском, но реплик у меня было мало. Мама, конечно, переживала, что ее дочь играет Пугало, а мне было все равно. В подростковом возрасте комплексы имелись, но это быстро прошло», — поделилась Паулина.
Актриса спокойно воспринимает критику ее внешности и не скрывает, что на съемках сериала «Метод» у нее даже возникали сложности из-за формы ушей:
«У нас была сцена, когда мы с Константином Хабенским сидели друг напротив друга при контровом свете. То есть свет падал сзади, создавая необычный эффект. Режиссер долго подбирал кадр, а потом велел перестроить сцену, изменить свет. Оказалось, и у меня, и у Кости светились уши, что смотрелось очень смешно».
Фото: instagram, eastnews, starface, globallookpress