Актриса стала гостьей кулинарного шоу Ивана Урганта «Смак».

На кухне Ивана Урганта Паулина Андреева не только поделилась любимым рецептом, но и рассказала, что впервые она появилась на театральной сцене в школе в постановки сказки «Волшебник Изумрудного города» в роли... Пугала.

«Главную героиню у нас могла сыграть только красавица-отличница. А у меня и внешность была нестандартная, и успеваемость средняя. Сказку ставили на английском, но реплик у меня было мало. Мама, конечно, переживала, что ее дочь играет Пугало, а мне было все равно. В подростковом возрасте комплексы имелись, но это быстро прошло», — поделилась Паулина.