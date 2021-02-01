Александр Збруев госпитализирован с пневмонией в одну из московских больниц

Актер Александр Збруев госпитализирован в московскую больницу с пневмонией. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как стало известно журналистам, актер лечится уже несколько дней, однако почувствовал себя хуже и принял решение отправиться в больницу. Сообщается, что Збруев прошел процедуру КТ, где у него также отметили высокую температуру.

По возрасту актер находится в группе риска по коронавирусу – ему 82 года. Окончательный диагноз медики, однако, не сообщают.

Александр Збруев широко известен своими ролями в таких фильмах, как «Большая перемена», «Бедная Саша», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Убить дракона», «Батальоны просят огня» и других.

Позже в «Ленкоме» прокомментировали, что артист посещал больницу, однако госпитализирован не был.

Ранее несколько известных российских и советских актёров оказались в больнице с пневмонией. Так, Алиса Фрейндлих пошла на поправку в Петербурге, ее даже перевели в обычную палату.

К сожалению, заболевшим коронавирусом актеру Василию Лановому и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому справиться с болезнью не удалось.