Александр Васильев рассказал о чем нельзя говорить за столом в приличном обществе

Александр Васильев стал гостем шоу на YouTube-канале Class, где раскрыл зрителям секреты правильного поведения в обществе. Модельер уточнил, что часто беседа во время трапезы не клеится из-за того, что люди не знакомы между собой. Чтобы этого избежать, телеведущий посоветовал виновнику торжества не просто представить друг друга по имени, а дать краткую характеристику человека. «Марина, директор по развитию, собаковод. Петр, геолог и физик, отец троих детей. Леонид, компьютерный гений, пока не женат. Светлана, прекрасная кулинарка, любительница животных», — уточнил он. Такое описание поможет гостям понять, с кем можно говорить на какие темы.

Звезда Первого канала также отметил, что за столом ни в коем случае нельзя говорить о политике. Эта тема всегда вызывает бурю эмоций, поэтому велика вероятность, что гости переругаются. «Как только речь зайдет о политике, ваши гости перессорятся. Это табу! Поверьте мне, у всех на все свое мнение. И если вы начнете их расспрашивать, кто за кого голосовал, какие проекты поддерживал, ваш обед приведет к очень плохому пищеварению. Гости к вам больше не вернутся», — рассказал Васильев.

Помимо этого, по словам Александра, беседа за трапезой должна быть легкой, непринужденной. Для того, чтобы вечер прошел еще уютнее, историк моды посоветовал включить классическую музыку и зажечь свечи.