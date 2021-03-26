Александр Васильев заступился за Моргенштерна, назвав его своим сыном
Фото: Instagram/@morgen_shtern
Поклонники часто сравнивают внешность телеведущего и певца, считая знаменитостей очень похожими. Сам Васильев относится к догадкам пользователей с юмором. Во время очередного выпуска шоу на «Первом канале» он в шутку назвал рэпера своим ребенком.
Героиней передачи стала 35-летняя Анна Белоусова, которая плохо отозвалась об исполнителе, уточнив, что мечтает отрезать ему усы. «Моего ребенка не трогайте!», — ответил на это телеведущий.
Фото: Instagram/@alexandre_vassiliev
Эксперт моды недавно в шутку придумал историю, как он оказался «отцом» рэпера. Он уточнил, что бывал в Уфе — родном городе Моргенштерна. «Не знал, что у меня растет сын. Ему даже фамилию дали Моргенштерн, потому что мы зачали его на рассвете», — отметил он. Васильев добавил, что наблюдает у современного исполнителя «проблемы в воспитании: он неряшливый, грубит». «Но, думаю, это все из-за отсутствия отцовской заботы», — добавил он.
Ранее Алишера Моргенштерна, известного как Morgenshtern, взяли на работу в Альфа-банк, он стал директором по работе с молодежью. Напомним, Федеральная антимонопольная служба России заподозрила певца и банк в нарушении российского законодательства в области рекламы. После ролика «Клип за 10 лямов» было возбуждено дело.
Фото: Instagram/@morgen_shtern, Instagram/@alexandre_vassiliev
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