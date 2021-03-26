Александр Васильев заступился за Моргенштерна, назвав его своим сыном

Поклонники часто сравнивают внешность телеведущего и певца, считая знаменитостей очень похожими. Сам Васильев относится к догадкам пользователей с юмором. Во время очередного выпуска шоу на «Первом канале» он в шутку назвал рэпера своим ребенком.

Героиней передачи стала 35-летняя Анна Белоусова, которая плохо отозвалась об исполнителе, уточнив, что мечтает отрезать ему усы. «Моего ребенка не трогайте!», — ответил на это телеведущий.