Историк моды Александр Васильев показал фото с элегантной и стильной сестрой
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Фото: Instagram Александра Васильева
61-летний историк моды Александр Васильев и его сестра — журналист Наталия Толкунова — отправились в путешествие.
«Путешествуем с сестрой Наташей по Восточной Пруссии», — поделился Александр Васильев фотографией с элегантной дамой.
«Молоды! Душевно, посмотреть и о своем родном наговориться. Любуясь нашим краем!!! Погодка нынче чудесная», «Что может быть лучше любящих брата и сестры?», «Отличного отдыха Вам! Хорошо, когда сестра есть», «Вы очень красивые», — обсуждают подписчики.
Наталия Толкунова — журналистка и историк моды. Так же как и знаменитый брат, она читает лекции о моде и стиле — и всем своим видом демонстрирует компетентность в этих вопросах.
Фото и видео: Instagram/@alexandre_vassiliev
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