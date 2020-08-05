Историк моды Александр Васильев показал фото с элегантной и стильной сестрой

«Молоды! Душевно, посмотреть и о своем родном наговориться. Любуясь нашим краем!!! Погодка нынче чудесная», «Что может быть лучше любящих брата и сестры?», «Отличного отдыха Вам! Хорошо, когда сестра есть», «Вы очень красивые», — обсуждают подписчики.

Наталия Толкунова — журналистка и историк моды. Так же как и знаменитый брат, она читает лекции о моде и стиле — и всем своим видом демонстрирует компетентность в этих вопросах.