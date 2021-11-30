Александр Серов вышел на связь после перенесенной болезни: «Благодарю всех за поддержку»

В начале октября исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» в тяжелом состоянии поместили в отделение реанимации с 75% поражением легких, где он мог дышать лишь при помощи кислородной маски. Там певец провел несколько недель, после чего был перемещен обратно в обычную палату. Александру Серову тяжело далось лечение заболевания ковидом. Певец болен сахарным диабетом, который в значительной мере повлиял на ухудшение его состояния.

19 ноября стало известно о том, что исполнитель хита «Мадонна» вернулся домой, его самочувствие улучшилось.