Александр Серов вышел на связь после перенесенной болезни: «Благодарю всех за поддержку»
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Фото: Instagram @alexander_serov_official
В начале октября исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» в тяжелом состоянии поместили в отделение реанимации с 75% поражением легких, где он мог дышать лишь при помощи кислородной маски. Там певец провел несколько недель, после чего был перемещен обратно в обычную палату. Александру Серову тяжело далось лечение заболевания ковидом. Певец болен сахарным диабетом, который в значительной мере повлиял на ухудшение его состояния.
19 ноября стало известно о том, что исполнитель хита «Мадонна» вернулся домой, его самочувствие улучшилось.
И теперь он сам вышел на связь с поклонниками. «Благодарю всех за поддержку, за внимание и доброту, которую вы проявляете по отношению ко мне. Ваш оптимизм и энергия заряжают и дают силы. Я искренне желаю Вам здоровья, позитива, благополучия! Низкий поклон!», — обратился Серов к аудитории.
Отдельную признательность за поддержку в тяжелый для него период Александр выразил своему близкому другу — композитору Игорю Крутому. «Отдельное спасибо и благодарность моему другу, которого я знаю 45 лет!», — обратился он к своему коллеге.
Фото: Instagram