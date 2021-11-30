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Александр Серов вышел на связь после перенесенной болезни: «Благодарю всех за поддержку»

С конца сентября этого года 67-летний народный артист РФ боролся с коронавирусной инфекцией. На днях музыканта выписали из больницы и он спустя длительное отсутствие в социальных сетях опубликовал пост, в котором поблагодарил всех неравнодушных к его состоянию людей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Александр Серов в бордовой кофте

Фото: Instagram @alexander_serov_official

В начале октября исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» в тяжелом состоянии поместили в отделение реанимации с 75% поражением легких, где он мог дышать лишь при помощи кислородной маски. Там певец провел несколько недель, после чего был перемещен обратно в обычную палату. Александру Серову тяжело далось лечение заболевания ковидом. Певец болен сахарным диабетом, который в значительной мере повлиял на ухудшение его состояния.

19 ноября стало известно о том, что исполнитель хита «Мадонна» вернулся домой, его самочувствие улучшилось.

И теперь он сам вышел на связь с поклонниками. «Благодарю всех за поддержку, за внимание и доброту, которую вы проявляете по отношению ко мне. Ваш оптимизм и энергия заряжают и дают силы. Я искренне желаю Вам здоровья, позитива, благополучия! Низкий поклон!», — обратился Серов к аудитории.

Отдельную признательность за поддержку в тяжелый для него период Александр выразил своему близкому другу — композитору Игорю Крутому. «Отдельное спасибо и благодарность моему другу, которого я знаю 45 лет!», — обратился он к своему коллеге.

Фото: Instagram

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