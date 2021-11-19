Поборовшего коронавирус Александра Серова выписали из больницы

За артиста очень переживали его поклонники, а его дочь Мишель отмечала, что врачи делают все, что могут:

«Очень много поступает вопросов о самочувствии папы. Хочу выразить благодарность всем за ваши пожелания, за поддержку и за внимание! Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости», — написала певица в своем личном блоге.

Надежды поклонников оправдались – судя по всему, Серову стало лучше и врачи отпустили его восстанавливаться дома. При этом ранее в СМИ появлялась информация о том, что улучшений его состояния врачи не отмечают. В частности, об этом высказывался продюсер Андрей Разин, который утверждал, что артист «находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе».