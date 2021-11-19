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Поборовшего коронавирус Александра Серова выписали из больницы

Артист был госпитализирован с коронавирусом и поражением легких на 75%. Теперь его состояние улучшилось, и музыканта выписали домой, где ему предстоит реабилитация.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Серов

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Александр Серов успешно справился с коронавирусом и уехал на реабилитацию домой. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

В медицинском учреждении 67-летний Серов провел больше месяца, а доставили его в довольно тяжелом состоянии, поражение легких превышало 75%.

За артиста очень переживали его поклонники, а его дочь Мишель отмечала, что врачи делают все, что могут:

«Очень много поступает вопросов о самочувствии папы. Хочу выразить благодарность всем за ваши пожелания, за поддержку и за внимание! Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости», — написала певица в своем личном блоге.

Надежды поклонников оправдались – судя по всему, Серову стало лучше и врачи отпустили его восстанавливаться дома. При этом ранее в СМИ появлялась информация о том, что улучшений его состояния врачи не отмечают. В частности, об этом высказывался продюсер Андрей Разин, который утверждал, что артист «находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе».

Фото: Global Look press, Starface

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