Звезда «Полицейского с Рублевки» Софья Каштанова стала мамой во второй раз

София Каштанова два месяца скрывала рождение первенца. Сына Джорджа девушка родила в 2019 году, о его появлении поклонники артистки также узнали через социальные сети. Кто отец детей, фанаты тоже не знают. Однако ранее звезда заявила, что ее избранник далек от публичности: «Каким станет Джордж, зависит от меня и от его папы. Он не публичный человек и поэтому не участвовал в нашей съемке. Но это уж точно не помешает нам стать самыми лучшими родителями на свете!».

Актриса держит информацию о личной жизни в секрете и почти не делится фотографиями близких. Каштанова долгое время жила в Мексике, это практически ее второй дом. Ее мать 18 лет назад вышла замуж за мексиканца, и семья переехала.

Напомним, в 2009 году у Софии был роман с коллегой Артемом Семакиным (по слухам, ради Каштановой молодой человек даже ушел от тогдашней супруги Марии Машковой). Другие отношения роковой шатенки так и остались за завесой тайны.