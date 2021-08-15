Алекса растрогала фанатов нежным видео первой встречи с новорожденной дочерью

— поделилась Алекса в подписи к посту с роликом. Многих подписчиц Алексы очень тронул этот видеофрагмент. «Какое счастье! Я помню эти счастливые моменты с тремя моими дочками, это настоящее счастье!», «Это таинство! Как хорошо что сейчас можно и такое запечатлеть», «Плачу с вами! У нас дочка Алексия, очень близки ваши чувства и эмоции!», «Как это трогательно! Красивая семья, счастья и любви вам», — отреагировали подписчики Алексы.

Алекса и Вячеслав Дайчев начали встречаться в прошлом году, а уже в конце года стало известно о беременности певицы. Незадолго до рождения дочери Алекса рассекретила свою тайную свадьбу с отцом ребенка.