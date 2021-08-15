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Алекса растрогала фанатов нежным видео первой встречи с новорожденной дочерью

Выпускница четвертой «Фабрики Звезд» поделилась трогательным семейным роликом: кадрами, снятыми вскоре после рождения ее дочери Адрианы. На днях малышке исполнится уже четыре месяца. Очевидно, в честь этого события звезда и решила показать столь личное видео. В ролике слышны и первые слова Алексы, которые она сказала наследнице. Также в кадр попал и папа девочки Вячеслав Дайчев, нежно обнимающий супругу.
Алекса растрогала фанатов нежным видео первой встречи с новорожденной дочерью

Участница четвертой «Фабрики Звезд» Алекса опубликовала на своей странице в соцсетях очень личное видео. Ролик был снят вскоре после ее первых родов, состоявшихся в марте этого года. Тогда на свет появилась дочь артистки и ее супруга Вячеслава Дайчева Адриана.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вячеслав Дайчев и Алекса

Фото: Instagram

Оператор запечатлел только что появившуюся на свет кроху на руках медиков, а затем — ее первую встречу с мамой.

Каждый раз пересматривая это видео, переживаю вновь и вновь то мгновение, когда мы впервые познакомились с нашей крошкой... Первые слова, которые я ей сказала были: « Доченька, привет!!! Я твоя мама…!»

— поделилась Алекса в подписи к посту с роликом. Многих подписчиц Алексы очень тронул этот видеофрагмент. «Какое счастье! Я помню эти счастливые моменты с тремя моими дочками, это настоящее счастье!», «Это таинство! Как хорошо что сейчас можно и такое запечатлеть», «Плачу с вами! У нас дочка Алексия, очень близки ваши чувства и эмоции!», «Как это трогательно! Красивая семья, счастья и любви вам», — отреагировали подписчики Алексы.

Алекса и Вячеслав Дайчев начали встречаться в прошлом году, а уже в конце года стало известно о беременности певицы. Незадолго до рождения дочери Алекса рассекретила свою тайную свадьбу с отцом ребенка.

Фото и видео: Instagram

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