Алекса растрогала фанатов нежным видео первой встречи с новорожденной дочерью
Участница четвертой «Фабрики Звезд» Алекса опубликовала на своей странице в соцсетях очень личное видео. Ролик был снят вскоре после ее первых родов, состоявшихся в марте этого года. Тогда на свет появилась дочь артистки и ее супруга Вячеслава Дайчева Адриана.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Оператор запечатлел только что появившуюся на свет кроху на руках медиков, а затем — ее первую встречу с мамой.
Каждый раз пересматривая это видео, переживаю вновь и вновь то мгновение, когда мы впервые познакомились с нашей крошкой... Первые слова, которые я ей сказала были: « Доченька, привет!!! Я твоя мама…!»
— поделилась Алекса в подписи к посту с роликом. Многих подписчиц Алексы очень тронул этот видеофрагмент. «Какое счастье! Я помню эти счастливые моменты с тремя моими дочками, это настоящее счастье!», «Это таинство! Как хорошо что сейчас можно и такое запечатлеть», «Плачу с вами! У нас дочка Алексия, очень близки ваши чувства и эмоции!», «Как это трогательно! Красивая семья, счастья и любви вам», — отреагировали подписчики Алексы.
Алекса и Вячеслав Дайчев начали встречаться в прошлом году, а уже в конце года стало известно о беременности певицы. Незадолго до рождения дочери Алекса рассекретила свою тайную свадьбу с отцом ребенка.
Фото и видео: Instagram
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