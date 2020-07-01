41-летняя Альбина Джанабаева похвасталась идеальной фигурой во время занятий спортом
1 / 11
Фото: Instagram Альбины Джанабаевой
Альбина Джанабаева показала, как поддерживает себя в форме летом.
«Размялась по быстренькому — наконец то появилось устойчивое и непреодолимое желание заниматься спортом», — поделилась радостью она.
«Боже, какая красивая фигура», «Вы как всегда в великолепной форме! Всегда потянутая, спортивная красавица», «Экспресс фитнееессс», «Какие гирьки нехилые», «Не перестаю вами восхищаться», «Вы очень красивая», — делают комплименты поклонники.
Фото и видео: Instagram/@albinadzhanabaeva
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!