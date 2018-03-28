Альбина Джанабаева рассказала о трудных временах с Валерием Меладзе и своих детях

Совсем недавно популярная певица Альбина Джанабаева начала говорить о своем мужчине, выступать с ним, показала старшего сына. В одном из интервью она объяснила, что ее скрытность имела под собой несколько причин.

«Скрывать и не афишировать свои отношения — это разные вещи. В нашей с Валерой истории были разные периоды, но мы прошли это. <...> Многое произошло внутри меня, я успокоилась и приоткрыла часть своей жизни», — цитирует Wday. «Сейчас могу говорить открыто, что счастлива», — констатировала она.

СМИ предположили, что в это неспокойное время, которое пережила певица, на нее негативно влиял прессинг извне: многие пользователи Сети до сих пор считают Альбину разлучницей и упрекают ее. Сама артистка уверяет, что вести соцсети ей нравится: ей придает сил позитивный отклик поклонников. Однако демонстрировать им всю свою жизнь она не готова. «Я вела достаточно закрытую жизнь и до сих пор считаю, что не сняла барьер окончательно», — признает она.

«Не вижу надобности показывать детей, выкладывать их фотографии. Кстати, у старшего сына уже свое четкое мнение на этот счет. Он не хочет, чтобы его узнавали. И надо уважать это право на частную жизнь. Буквально два года назад мы с ним вместе участвовали в фотосессии для журнала, тогда ему было азартно и интересно, но сейчас по-другому. Говорит: "У вас, родители, это часть работы, у меня нет"», — пояснила звезда.

Старший сын певицы, 14-летний Константин, родился за полгода до того, как она приняла решение стать частью группы «ВИА Гра». Мама отмечает, что он растет настоящим мужчиной: упрямым и самостоятельным, на все вопросы имеет свое мнение. Возможно, это произошло из-за того, что мальчику досталось меньше внимания, чем его младшему брату: «Всегда стремилась домой и была на связи. Фиксировала каждую перемену в нем, замечала, как он вырос за неделю, пока меня не было. Случалось и такое, что у ребенка день рождения, а я в другом городе, но на следующий день возвращалась и все компенсировала. <…> Его воспитание – труд коллективный. В нем принимала и принимает участие по сей день вся семья: Костин папа, я, бабушки, дедушки».

Луке, которому сейчас 3 года 8 месяцев, повездо больше: «Когда родился Лука, осознанно решила сделать паузу в карьере. Материнский инстинкт взял верх, я не думала больше ни о чем. Могла себе это позволить и занималась только малышом. Конечно, второе материнство немного другое. Я увереннее в плане ухода за ребенком, не возникало паники и вопросов, что делать. Лука – абсолютная противоположность Костику. Он взрывной, громкий, требовательный. Все-таки имя влияет на характер человека! Когда выбирали, просматривали характеристики, но не думали, что настолько все совпадет».

Валерий Меладзе принимает участие в воспитании малыша. В отцовском опыте сомневаться не приходится: от первого брака у него есть три дочери — 15-летняя Арина, 17-летняя Софья и 27-летняя Инга.

Фото: globallookpress, instagram