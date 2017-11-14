В блоге Инги Меладзе появился трогательный семейный кадр.

Месяц назад старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж за своего возлюбленного Нури Вергезе. Пара узаконила отношения еще в январе, а пышное торжество состоялось в Грузии и Марокко. Сейчас в Instagram наследницы известного музыканта стали появляться свадебные фотографии. Так, на одном из снимков невеста запечатлена в компании обоих родителей и сестер.

Фолловеры Инги восхитились фотографией: «Какая красивая семья!!!», «Как приятно видеть вас вместе!!!», «Красивые все! И похожие друг с другом - порода!!», «Такая классная семья! Валерий в цветнике», «Какая красивая Ирина, какие взрослые девочки!»

Напомним, Валерий Меладзе и Ирина Малухина поженились в марте 1989 года. В 1991 году у супругов родилась дочь Инга, в 1999-м — Софья и в 2002-м — Арина. В 2012 году стало известно о разрыве пары. Развод состоялся в 2014-м, и в этом же году Валерий официально зарегистрировал отношения с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой, в которых ранее у музыканта появилось двое сыновей — Константин (родился в 2004 году) и Лука (родился в 2014-м).

Фото: instagram, starface, globallookpress