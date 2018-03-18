Альбина Джанабаева показала подросшего сына Костю
Поклонники популярного певца Валерия Меладзе были шокированы, узнав, что у него более десяти лет назад начался роман с солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. В 2004 году у артистов родился сын Константин, хотя Валерий на тот момент официально состоял в браке. Спустя десять лет после рождения наследника музыкант сообщил о разводе с первой супругой. В этом же году Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева официально поженились, а 2 июля 2014 года на свет появился второй сын пары, которого назвали Лука. Тем не менее, лица наследников артисты предпочитают скрывать. Однако, несколько часов назад в Instagram Stories рыжеволосой красавицы появился снимок с отдыха, на котором видно лицо 14-летнего Константина.
Многочисленные поклонники пришли к выводу, что мальчик очень похож на своего знаменитого отца. В комментариях к одному из снимков, где юноша запечатлен со спины, Альбина отметила, что уважает непубличность сына: «Вы правы, он действительно красавец! И никто ничего не стыдится, я уважаю выбор своего сына быть непубличным человеком».
Напомним, от первого брака у Валерия Меладзе три дочери — 15-летняя Арина, 17-летняя Софья и 27-летняя Инга, свадьба которой с размахом прошла в минувшем году.
Фото: instagram