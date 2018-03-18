Альбина Джанабаева показала подросшего сына Костю

Многочисленные поклонники пришли к выводу, что мальчик очень похож на своего знаменитого отца. В комментариях к одному из снимков, где юноша запечатлен со спины, Альбина отметила, что уважает непубличность сына: «Вы правы, он действительно красавец! И никто ничего не стыдится, я уважаю выбор своего сына быть непубличным человеком».

Напомним, от первого брака у Валерия Меладзе три дочери — 15-летняя Арина, 17-летняя Софья и 27-летняя Инга, свадьба которой с размахом прошла в минувшем году.

Фото: instagram