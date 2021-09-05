Альбина Джанабаева показала изменившуюся после родов фигуру
42-летняя артистка пока не успела сбросить вес после третьей беременности и рождения дочери. Откорректировать внешний вид Альбина Джанабаева попробовала с помощью объемного пальто, пышной укладки распущенных волос и мини, подчеркнув длину ног с помощью ботфортов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева дала очередной концерт после рождения третьего ребенка. 42-летняя певица давно вернулась к работе, но пока привести в норму фигуру ей не удается. Вопрос веса всегда был для Джанабаевой актуальным, она сама не раз признавалась подписчикам, что часто набирает вес во время отпуска.
И во время недавнего выступления стало понятно, что певица еще работает над тем, чтобы привести тело в норму. Чтобы нивелировать изменения фигуры, Альбина Джанабаева надела объемное, но приталенное короткое пальто, мини и подчеркнула длину стройных ног с помощью ботфортов-чулок на каблуке.
Фото и видео: @albinadzhanabaeva/Instagram
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