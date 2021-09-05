Альбина Джанабаева показала изменившуюся после родов фигуру

Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева дала очередной концерт после рождения третьего ребенка. 42-летняя певица давно вернулась к работе, но пока привести в норму фигуру ей не удается. Вопрос веса всегда был для Джанабаевой актуальным, она сама не раз признавалась подписчикам, что часто набирает вес во время отпуска.

И во время недавнего выступления стало понятно, что певица еще работает над тем, чтобы привести тело в норму. Чтобы нивелировать изменения фигуры, Альбина Джанабаева надела объемное, но приталенное короткое пальто, мини и подчеркнула длину стройных ног с помощью ботфортов-чулок на каблуке.