Альбина Джанабаева впервые после рождения дочери снялась для глянца

Стоит заметить, что после рождения дочери Альбина, как и многие другие знаменитые мамы, не стала засиживаться дома.

Так, несколько дней назад Альбина вышла на сцену, чтобы вместе со своим супругом Валерием Меладзе принять участие в фестивале «ЖАРА».

К своему родительству Валерий и Альбина отнеслись с юмором — периодически в своих блогах они постят очень забавные видеоролики, которые показывают, как непросто им дается воспитание малышки.