Альбина Джанабаева впервые после рождения дочери снялась для глянца
Альбина Джанабаева, которая совсем недавно стала мамой — у нее и Валерия Меладзе родилась замечательная дочка, которую назвали Агатой, впервые после родов снялась для глянцевого журнала.
Для съемок выбрали интересную локацию — музей РЖД. Как призналась Альбина в своем блоге, она впервые побывала в музее.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @albinadzhanabaeva
«Моя первая съемка после рождения малышки, первое интервью для журнала "Караван историй" и первое посещение музея РЖД. Все когда-то бывает в первый раз», — написала Альбина.
На съемке она появилась в очень нежном и женственном образе — очаровательном платье в пастельных тонах с цветочным принтом.
Стоит заметить, что после рождения дочери Альбина, как и многие другие знаменитые мамы, не стала засиживаться дома.
Так, несколько дней назад Альбина вышла на сцену, чтобы вместе со своим супругом Валерием Меладзе принять участие в фестивале «ЖАРА».
К своему родительству Валерий и Альбина отнеслись с юмором — периодически в своих блогах они постят очень забавные видеоролики, которые показывают, как непросто им дается воспитание малышки.
Фото: Instagram Альбины Джанабаевой
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