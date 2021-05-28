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Альбина Джанабаева после рождения дочери впервые вышла в свет

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Слайд, который
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Альбина Джанабаева после рождения дочери впервые вышла в свет

Фото: Instagram/@albinadzhanabaeva

Бывшая солистка «ВИА Гры», супруга певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева после рождения дочери Агаты впервые вышла в свет. Звездная пара стала гостями шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале», анонс программы появился в социальной сети. На снимке Альбина стоит в легком шелковом платье, которое облегает ее стройную фигуру. На ногах у певицы — туфли-лодочки красного цвета. Видно, что несмотря на третьи роды, всего через полтора месяца Джанабаева пришла в форму и выглядит отлично. За это ее похвалили поклонники.

Для Меладзе это шестой ребенок, у него уже есть три дочери от предыдущего брака и двое сыновей появились в отношениях с Альбиной. Меладзе трепетно относится к отцовству и любит рассуждать на тему воспитания детей.

Артист общается со всеми своими детьми и старается уделить максимальное внимание каждому. «Я могу сказать, что стараюсь в любую свободную минуту быть с ними. Дочки мои, правда, уже все довольно самостоятельные. Теперь у них бывает совсем мало свободного времени. Поэтому самые радостные моменты — когда мы можем собраться все вместе. И, конечно, я горжусь своими сыновьями и люблю поговорить с ними о жизни и о последних достижениях в технике и науке», — поделился в одном из интервью певец.

Меладзе также отметил, что он не является строгим отцом и часто позволяет детям делать то, что они хотят. Супруги пока не планируют пользоваться услугами нянь и справляются сами.

Фото и видео: Instagram/@albinadzhanabaeva, Instagram/@meladzevalerian, Global Look Press

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