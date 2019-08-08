«Кожа да кости, набери вес»: Виктория Дайнеко напугала фанатов худобой

Каждый раз, когда 32-летняя Виктория Дайнеко выкладывает в Instagram новую фотографию или видео, на нее сыпется поток комментариев. Кто-то хвалит ее за красоту, а кого-то пугает ее худоба. И многие начинают давать советы, как певице нужно выглядеть.

Вика уже отвечала подписчикам и просила держать мнение при себе. Но в очередной раз, поделившись с фолловерами новым видеороликом, певица напросилась на «комплименты».