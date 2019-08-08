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«Кожа да кости, набери вес»: Виктория Дайнеко напугала фанатов худобой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Дайнеко

Фото: Instagram
Артистка опубликовала новое видео, в котором выглядит чрезвычайно стройной.

Каждый раз, когда 32-летняя Виктория Дайнеко выкладывает в Instagram новую фотографию или видео, на нее сыпется поток комментариев. Кто-то хвалит ее за красоту, а кого-то пугает ее худоба. И многие начинают давать советы, как певице нужно выглядеть.

Вика уже отвечала подписчикам и просила держать мнение при себе. Но в очередной раз, поделившись с фолловерами новым видеороликом, певица напросилась на «комплименты».

«Кожа да кости. Скелет ходячий. Набери весс», - написали ей в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.). Однако большинство подписчиков отметило, что Виктория милашка, выглядит отлично и с макияжем, и без него.

«Сэлфи класс!!!», «Маленькая девочка», «Обожаю», - признались фанаты.

Напомним, недавно поклонники Дайнеко поблагодарили ее за то, что она не пользуется фоторедакторами и всегда показывает себя такой, какая есть. Так, подписчикам понравилась фотография, на которой Вика показала неидеальную кожу.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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