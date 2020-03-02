Алая помада и ретро-стрелки: Глафира Тарханова удивила фанатов дерзким образом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Актриса Глафира Тарханова каждый раз удивляет подписчиков своими перевоплощениями во время фотосессий. Каждый ее образ не похож на предыдущий.
Глафира Тарханова опубликовала в Insagram снимки, которые сама назвала дерзкими. Ярким образом с алой помадой и ретро-стрелками актриса начала неделю.
«Может понедельник быть дерзким?! Привычно начинать новую неделю, постепенно въезжая в рабочий ритм... А что если сразу: мощно, активно, победоносно?!», — подписала Глафира фотографии.
«Ух, взгляд какой, очень красиво, вам очень идет этот образ!», «Королева на троне», «Кармен», «Очень стильные фотографии», «Красотка», — посыпались восторженные комментарии.
Недавно актриса оказывала, как выглядит в образе Шимаханской царицы, а еще как с помощью одежды можно визуально удлинить ноги.
А вам нравится Глафира?
Фото: Instagram
Видео: @katunyaall
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