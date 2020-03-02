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Алая помада и ретро-стрелки: Глафира Тарханова удивила фанатов дерзким образом

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Глафира Тарханова — люитель фотосессий

Фото: Instagram

Актриса Глафира Тарханова каждый раз удивляет подписчиков своими перевоплощениями во время фотосессий. Каждый ее образ не похож на предыдущий.

Актриса Глафира Тарханова каждый раз удивляет подписчиков своими перевоплощениями во время фотосессий. Каждый ее образ не похож на предыдущий.

Глафира Тарханова опубликовала в Insagram снимки, которые сама назвала дерзкими. Ярким образом с алой помадой и ретро-стрелками актриса начала неделю.

«Может понедельник быть дерзким?! Привычно начинать новую неделю, постепенно въезжая в рабочий ритм... А что если сразу: мощно, активно, победоносно?!», — подписала Глафира фотографии.

«Ух, взгляд какой, очень красиво, вам очень идет этот образ!», «Королева на троне», «Кармен», «Очень стильные фотографии», «Красотка», — посыпались восторженные комментарии.

Недавно актриса оказывала, как выглядит в образе Шимаханской царицы, а еще как с помощью одежды можно визуально удлинить ноги.

А вам нравится Глафира?

Фото: Instagram

Видео: @katunyaall

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