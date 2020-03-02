Алая помада и ретро-стрелки: Глафира Тарханова удивила фанатов дерзким образом

Глафира Тарханова опубликовала в Insagram снимки, которые сама назвала дерзкими. Ярким образом с алой помадой и ретро-стрелками актриса начала неделю.

«Может понедельник быть дерзким?! Привычно начинать новую неделю, постепенно въезжая в рабочий ритм... А что если сразу: мощно, активно, победоносно?!», — подписала Глафира фотографии.