Актриса Глафира Тарханова часто примеряет разные образы. Какие-то необходимы для кастингов, другие — просто для себя. На новой серии снимков многодетная мама похвасталась четким овалом лица и дерзким макияжем глаз.«Шамаханскую царицу заказывали??? У многих я ассоциируюсь с девушкой с косой. А я на досуге решила примерить чалму-тюрбан. Где мой "Великолепный Век"? Ну, или один из популярнейших в мире сериалов, "Игры пристолов" (я знаю, тайно или явно, все актеры о подобном мечтают, но не все в этом могут признаться). Меня исторические и жанровые пробы обходят стороной, но я надеюсь, и тайно готовлюсь, а вдруг.... а я тут как тут, уже в тюрбане», — написала она, поблагодарив команду за возможность очутиться в другом времени. «Волшебно», «Красивая девушка», «Необычный образ», «Это просто вау», «Глаша ты действительно царица ты красотка», «Красота то какая, тебе образ этот даже очень подходит», «Великолепный век отдыхает, Глафира вы супер», «На первом фото как то Гурченко напомнили», — обсуждают подписчики.А вы часто экспериментируете с внешностью? Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!