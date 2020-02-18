Тарханова приняла участие в новой съемке, примерив трендовый look. Броским акцентом стал блейзер, усыпанный мерцающими пайетками в оттенке серебристый металлик, накинутый поверх белого топа в бельевом стиле. Яркая деталь сбалансирована остромодными широкими джинсами, замиксованными с серебристыми босоножками в духе party shoes. Звезда позирует, стоя на лестнице, и демонстрируя бесконечно длинные ноги. На этот счет Глафира пошутила: «Удлинение ног прошло успешно». Пользователи не жалели комплиментов. «Ноги от ушей!», «Глаша, ты красотка», «Одним шагом три ступеньки», «Прекрасная девушка с прекрасной фигурой», «Вам идет образ! Стильный, современный», «Очень стильно», «Ого, какие длинные ноги», «Вы прекрасны в любом образе», «Прямо модель – супер! Так держать» – пишут в комментариях. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!