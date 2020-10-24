«Аланиида»: Ида Галич поделилась с подписчиками забавным фото
«Как бы назывался индийский фильм про нас? Варианты в студию! То есть в комментарии! Над лучшими из них вместе посмеемся в сториз! Как вам «Жрита и Брита», - обратилась к пользователям Сети Галич.
Фото: @galichida / Instagram
Фанаты оценили юмор и самоиронию Иды и сразу же стали предлагать свои креативные и шуточные комментарии-варианты:
«Идлан: возвращение», «Алаленький цветочек», «Ида и Флорида», «Алаида», «Миллионнеры из трущоб», «Клон», «Идита и Аланита», «Аландин у Иды один», «Аланин и волшебная флюида», - написали подписчики. Комментариев, кстати, уже набралось около тысячи.
Сегодня Ида Галич наслаждается семейной жизнью и материнством. Знаменитый блогер и телеведущая часто делится с подписчиками в своем Instagram фотографиями и видео из семейного архива, на которых запечатлены ее родители, любящий муж и сын.
Кроме того, звезда успевает много времени посвящать работе. Она снимает социальные видео на Youtube и смешные вайны, в которых принимают участие все члены ее большой семьи.
А вам нравится пара Иды Галич и Алана Басиева? Пишите свои ответы в комментариях!
Фото и видео: @galichida / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!