«Аланиида»: Ида Галич поделилась с подписчиками забавным фото

Сегодня Ида Галич наслаждается семейной жизнью и материнством. Знаменитый блогер и телеведущая часто делится с подписчиками в своем Instagram фотографиями и видео из семейного архива, на которых запечатлены ее родители, любящий муж и сын.

Кроме того, звезда успевает много времени посвящать работе. Она снимает социальные видео на Youtube и смешные вайны, в которых принимают участие все члены ее большой семьи.

А вам нравится пара Иды Галич и Алана Басиева? Пишите свои ответы в комментариях!