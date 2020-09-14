Ида Галич покрасилась в блонд и стала похожа на Глюк'ozу и Полину Гагарину
Фото: Instagram Иды Галич
После рождения первенца звезда соцсетей Ида Галич вовсю экспериментирует с образом. Совсем недавно экс-брюнетка показывала фотографии в стиле Дженнифер Лопес, а теперь и вовсе стала блондинкой.
«Узнаете девчулю? Мне так нравится меняться. Волосы - это просто волосы, я сейчас так легко прощаюсь с цветом и длиной, главное, чтоб сын узнавал», - написала она.
«Идааа, ну не узнала тебя! Тебе идет светлый цвет волос», «Вообще не поняла сначала кто это», «На Глюкозу стала похожа», «Я сначала подумала что это Наташа Ионова (Глюкоза), потом что Полина Гагарина», «Цвет освежает очень», «Намного лучше и моложе лет на 10», «Офигеть, как будто другой человек, очень классно», «Такая хорошенькая», - оценили подписчики.
А как считаете вы, какой цвет волос подходит Иде больше?
Фото и видео: Instagram/@galichida
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