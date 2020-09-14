Ида Галич покрасилась в блонд и стала похожа на Глюк'ozу и Полину Гагарину

После рождения первенца звезда соцсетей Ида Галич вовсю экспериментирует с образом. Совсем недавно экс-брюнетка показывала фотографии в стиле Дженнифер Лопес, а теперь и вовсе стала блондинкой.

«Узнаете девчулю? Мне так нравится меняться. Волосы - это просто волосы, я сейчас так легко прощаюсь с цветом и длиной, главное, чтоб сын узнавал», - написала она.