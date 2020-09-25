Ида Галич трогательно поздравила маму с днем рождения и показала необычное фото с ней

Ида Галич трогательно поздравила маму с днем рождения. Для Публикации в социальной сети блогер выбрала необычную, но важную для себя фотографию мамы с внуком.

«У меня миллион твоих фотографий, где ты красиво причесана и выглажена, но вот эта с растрепанными волосами трогает меня больше остальных. Это моя мама с моим ребенком. А я ведь сама еще ребенок, ну! С днем рождения, большая кошка! Ты лучшая! Ну вот клянусь, лучшая мама на свете! А теперь еще и бабушка! Лучшая естественно. Бесконечно люблю, — написала Ида в Instagram.