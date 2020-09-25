Ида Галич трогательно поздравила маму с днем рождения и показала необычное фото с ней
Фото: www.instagram.com/galichida/
Ида Галич трогательно поздравила маму с днем рождения. Для Публикации в социальной сети блогер выбрала необычную, но важную для себя фотографию мамы с внуком.
«У меня миллион твоих фотографий, где ты красиво причесана и выглажена, но вот эта с растрепанными волосами трогает меня больше остальных. Это моя мама с моим ребенком. А я ведь сама еще ребенок, ну! С днем рождения, большая кошка! Ты лучшая! Ну вот клянусь, лучшая мама на свете! А теперь еще и бабушка! Лучшая естественно. Бесконечно люблю, — написала Ида в Instagram.
«Здоровья мамочке», «Побольше бы таких людей как ты, и мир стал бы лучше», «Это так трогательно, и так в точку!», «Какая неимоверно классная домашняя фотография», «Мама — самая родная, никого ближе и теплее нет. Ида, как я тебя понимаю и поддерживаю в этом», «Ну так сладко, всех благ мамуле», «Прекрасная! Прекрасная женщина, мама, бабушка, жена! Я лично конечно, не знаю, но о том какая она, говорит ее семья, ее дети. Поздравляю!», «Милейше», «Зарина – одна любовь! Тебе безумно повезло жить и расти с таким человеком, как она. Мама с большой буквы!», — поздравили Зарину Галич подписчики Иды.
Фото и видео: Instagram Иды Галич
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