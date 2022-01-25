Актриса Людмила Цветкова сообщила о многочисленных изменах Александра Градского молодой жене

Александр Градский не баловал свою молодую супругу дорогими подарками. Одежду она покупала себе сама, по принципу, только необходимые вещи. Ездила вдова певца на подержанной иномарке, а отдыхали они с мужем не на Мальдивах или в Европе, а в Симферополе и лишь несколько раз летали на Кипр и в Арабские Эмираты.

О своих отношениях известный певец никогда не распространялся, а его супруга в принципе ведет абсолютно не медийный образ жизни.

Напомним, дерзкое ограбление вдовы Александра Градского состоялось на днях в районе их загородного дома. Правонарушители подстроили аварию и вынудили Марину отдать им 100 миллионов рублей наличными. Следствие по данному инциденту все еще ведется. Сообщается, что пока задержан только один из троих подозреваемых в нападении на Коташенко.