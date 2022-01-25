Актриса Людмила Цветкова сообщила о многочисленных изменах Александра Градского молодой жене
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актриса Людмила Цветкова рассказала об изменах Градского молодой жене Коташенко. По словам Цветковой Марина прекрасно знала обо всех похождениях музыканта, не устраивала сцен ревности и мирилась с этим, правда по какой причине, Цветкова не сообщает. Цветкова во многом понимает Марину и в текущей ситуации, когда на нее оказывается серьезное давление, защищает вдову Александра Борисовича.
«Они жили прекрасно вместе, и он ее любил. У него были и другие женщины, но она это терпела. Он не написал завещания. Как-то раз Градский сказал: «Они начнут сейчас драться за наследство». Может, у него было желание, чтобы дрались?» — приводит слова 77-летней актрисы «Комсомольская правда».
Александр Градский не баловал свою молодую супругу дорогими подарками. Одежду она покупала себе сама, по принципу, только необходимые вещи. Ездила вдова певца на подержанной иномарке, а отдыхали они с мужем не на Мальдивах или в Европе, а в Симферополе и лишь несколько раз летали на Кипр и в Арабские Эмираты.
О своих отношениях известный певец никогда не распространялся, а его супруга в принципе ведет абсолютно не медийный образ жизни.
Напомним, дерзкое ограбление вдовы Александра Градского состоялось на днях в районе их загородного дома. Правонарушители подстроили аварию и вынудили Марину отдать им 100 миллионов рублей наличными. Следствие по данному инциденту все еще ведется. Сообщается, что пока задержан только один из троих подозреваемых в нападении на Коташенко.
Фото: GlobalLookPress