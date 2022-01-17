Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей

Они заставили Марину вернуться в загородный дом, а затем — увезти их на станцию Апрелевка. Там злоумышленники пересели в ожидавший их белый Mercedes-Banz и скрылись в неизвестном направлении.

Марина Коташенко написала заявление в полицию только спустя 7 часов после инцидента, по факту нападения возбуждено дело по статье «Разбой». Под контроль расследование взяла Прокуратура Московской области.

По информации МК преступники могли действовать по наводке кого-то из работников загородного дома Градского. Известно, что музыкант хранил наличные у себя в московской квартире, но после его смерти Марина Коташенко решила перевезти часть денег загород. Ни в квартире, ни в доме специального сейфа для хранения не было.

Напомним, Марина Коташенко и Александр Градский были вместе 17 лет, у них двое детей. Однако официально свои отношения они зарегистрировали буквально за месяц до трагической кончины певца. Градский умер 28 ноября на 73 году жизни. До этого в сентябре музыкант тяжело перенес коронавирус и так и не смог оправиться от последствий. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга.