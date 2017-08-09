Роман Абрамович закрутил роман с 32-летней актрисой Юлией Пересильд?

Чуть больше недели назад 36-летняя бизнес-леди Дарья Жукова и 50-летний олигарх Роман Абрамович объявили о расставании. Дочь бизнесмена и отец ее детей прожили в браке около 10 лет, и теперь все гадают, кто же станет новой пассией Абрамовича, и кто завладеет сердцем его бывшей жены. Журналисты утверены: оба уже счастливы в других отношениях.

Очередной пассией олигарха называли светскую львицу Надежду Оболенцеву, которая недавно развелась с бизнесменом Айратом Исхаковым и известна как основательница закрытого интеллектуального клуба «418». На днях появилась новая версия: в невеста Абрамовича записали актрису Юлию Пересильд.

Дарья Жукова, согласно сообщениям светских сплетников, закрутила роман с ровесником — 32-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом, известным бурными романами с такими красотками как Пэрис Хилтон.

Официального подтверждения этой информации пока нет. С нетерпением ждем официальные комментарии.

Фото: globallookpress.com